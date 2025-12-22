Penálti de Pavlidis dá vitória sobre Famalicão

Um golo de Pavlidis, na conversão de uma grande penalidade, foi o suficiente para o Benfica vencer na receção ao Famalicão por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Pavlidis, aos 34 minutos, fez o único golo do encontro, na conversão de uma grande penalidade, assumindo-se como o melhor marcador do campeonato, ao somar o 14.º tento da conta pessoal.





Com este resultado o Benfica encosta-se ao Sporting no segundo lugar, com 35 pontos e mais um jogo do que os 'leões', enquanto o Famalicão mantém sexto lugar, com 23.

No regresso dos argentinos Enzo Barrenechea e Prestianni e de Sudakov ao 'onze' inicial, e com as ausências de Leandro Barreiro e de Samuel Soares, que se lesionaram no triunfo (4-0) frente ao Moreirense, na última jornada, o Benfica viu, logo aos 11 minutos, o internacional ucraniano obrigar Carevic a uma defesa apertada, guarda-redes que viria a estar novamente em evidência, aos 25, ao defender o remate de Dahl.

A entrada de Ivanovic e de Rodrigo Rêgo, para os lugares de Pavlidis e Sudakov, respetivamente, trouxeram um fogacho ilusório ao jogo, já que rapidamente se desvaneceu, mantendo-se o 1-0 até ao apito final.





c/Lusa

O frio que se fazia sentir tornava o jogo lento, muito graças à boa estrutura defensiva do Famalicão.O Benfica procurava por todos os meios furar a cortina defensiva dos forasteiros, até que, aos 30 minutos, na sequência de um livre cobrado por Sudakov, Otamendi tentou cabecear a bola e acabou por ser atingido com o cotovelo por Justin de Haas, que procurava antecipar-se ao campeão do mundo.Após a intervenção do VAR, liderado pelo portuense Vasco Santos, o árbitro setubalense André Narciso apontou para marca de grande penalidade, convertida por Pavlidis, aos 34 minutos.A ausência de alterações ao intervalo espelhava bem aquilo que os treinadores pretendiam para o jogo, em que a luta pelo controlo da posse de bola era superior às iniciativas atacantes dos intervenientes.Não fosse a arrancada de Dedic, aos 51 minutos, com o remate ao lado da baliza do Famalicão, e a tentativa de igualdade de Zabiri, aos 57, nem se tinha dado pelo arranque da segunda parte. Pelo meio destas duas iniciativas, Tomás Araújo saiu lesionado e foi substituído por António Silva.O Benfica mantinha o ascendente no jogo, o Famalicão nunca causou realmente calafrios aos comandados de José Mourinho, e Aursnes, aos 65, que recebeu a bola de Prestianni, na sequência de uma perda de bola de Gustavo Sá, viu aquele que seria o 2-0 negado por Carevic.