Penálti nos descontos garante regresso do Sporting de Braga aos triunfos

O Sporting de Braga regressou domingo aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol ao vencer por 1-0, com uma grande penalidade nos descontos, na visita ao Tondela, em jogo da 18.ª jornada.

Depois de Hugo Félix ter falhado, aos 86 minutos, uma grande penalidade para o Tondela, o uruguaio Zalazar converteu aos 90+2 o penálti que permitiu aos bracarenses, que viram Lagerbielke ser expulso aos 82 minutos, o regresso aos triunfos na I Liga, depois de três jogos sem vencer.





O Sporting de Braga, que recentemente foi derrotado na final da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, depois de ter eliminado o Benfica, e afastado da Taça de Portugal, pelo Fafe, segue na quinta posição da I Liga, com 30 pontos, enquanto o Tondela se mantém no 17.º e penúltimo lugar, com 12.



