O Sporting de Braga regressou domingo aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol ao vencer por 1-0, com uma grande penalidade nos descontos, na visita ao Tondela, em jogo da 18.ª jornada.
Reportagem
Desporto
Penálti nos descontos garante regresso do Sporting de Braga aos triunfos
RTP
Depois de Hugo Félix ter falhado, aos 86 minutos, uma grande penalidade para o Tondela, o uruguaio Zalazar converteu aos 90+2 o penálti que permitiu aos bracarenses, que viram Lagerbielke ser expulso aos 82 minutos, o regresso aos triunfos na I Liga, depois de três jogos sem vencer.
O Sporting de Braga, que recentemente foi derrotado na final da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, depois de ter eliminado o Benfica, e afastado da Taça de Portugal, pelo Fafe, segue na quinta posição da I Liga, com 30 pontos, enquanto o Tondela se mantém no 17.º e penúltimo lugar, com 12.