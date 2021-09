Um penálti convertido por Pedro Porro deu a vitória ao Sporting na deslocação ao recinto do Estoril, a contar para a sexta jornada da I Liga. Os 'leões' seguem no terceiro lugar com 14 pontos, os mesmos do FC Porto, segundo, e menos um do que o líder Benfica, que recebe o Boavista na segunda-feira, enquanto o Estoril Praia, que ainda não tinha perdido, caiu para quarto, com 13.



Veja o resumo da partida.