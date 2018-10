O Portimonense, último classificado, a jogar em casa, mostrou-se destemido e ao intervalo já ganhava por duas bolas sem resposta. O Sporting entra na segunda parte já sem o guarda-redes Romain Salin, que se lesionou durante o segundo golo do portimonense e ao minuto 63’, Fredy Montero muda o resultado para 2-1. Mas Shoya Nakajima, que já tinha marcado na primeira parte aos 44 minutos, bisa (82’) e aumenta a vantagem do Portimonense. O sportinguista Sebastián Coates, ao minuto 88, ainda reduz para 3-2, mas não consegue inverter a supremacia da equipa algarvia. Ao fechar do pano Nakajima faz o Hat-trik e deita por terra qualquer esforço dos "leões". Com este resultado o Portimonense junta-se ao Boavista, Belenenses, Chave e Moreirense, todos com 7 pontos