O FC Porto venceu em casa o Vizela, por 4-1, graças a uma reviravolta conseguida em vantagem numérica, depois da expulsão de Lacava (49). Pepe deu vantagem ao Vizela, aos 17 minutos, com um golo na própria baliza, mas já na segunda parte e depois da expulsão, os 'dragões' conseguiram o triunfo. O FC Porto mantém-se no terceiro posto, com 58 pontos, a três do Benfica e a quatro do líder Sporting, que jogam no domingo.