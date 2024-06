A Seleção Nacional perdeu com a congénere da Croácia num jogo de preparação para o Campeonato Europeu de futebol realizado no estádio do Jamor.

Luka Modric adiantou a equipa croata logo aos 8 minutos, de grande penalidade. Logo a seguir ao reatamento da partida depois do intervalo, o recém-entrado Diogo Jota equilibrou o marcador, mas Budimir repôs a vantagem da equipa visitante aos 56 minutos.