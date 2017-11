A equipa de Portugal entra esta terça-feira em campo para mais um jogo de preparação com fins solidários. Depois de Viseu, é Leiria que vai receber os campeões europeus em mais um teste para o Mundial 2018, na Rússia. O adversário é a equipa dos Estados Unidos, que não tem deixado boas recordações à equipa das quinas, especialmente em Mundiais. Fernando Santos continua a fazer experiências e quererá colocar em campo jogadores com menos experiência ou mesmo sem internacionalizações. A partida tem início às 20h45. Pode seguir o jogo no canal 1 da RTP, ouvir o relato em direto na Antena 1 e seguir todas as incidências no site da RTP. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.