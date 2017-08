A Seleção Portuguesa entra esta quinta-feira em campo para defrontar as Ilhas Faroé, em jogo de qualificação para o Mundial 2018. A equipa de Fernando Santos tenta recolher mais três pontos na caminhada que pode levar Portugal à Rússia no próximo ano, enquanto espera por um deslize da Suíça, que lidera o grupo B de qualificação. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no canal 1 da RTP e no site da RTP Notícias, numa parceria com o site de desporto Zerozero.pt.