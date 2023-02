O Sporting venceu por 3-2, mas ainda esteve empatado a uma bola. No segundo tempo, os "leões" resolveram o jogo no qual Pote efetuou um "bis" e Chermiti desperdiçou um penálti. O Sporting mantém-se no quarto posto, com 41 pontos, a oito do Sporting de Braga, que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Desportivo de Chaves é 11.º, com 26.

Veja o resumo do jogo.