No Philips Stadion, o motivado Sporting quer somar o segundo triunfo consecutivo na Liga dos Campeões em futebol e continuar o excelente momento que atravessa na temporada. Depois do triunfo na receção aos franceses do Lille (2-0), na ronda inaugural, a equipa de Rúben Amorim tenta aproveitar os pontos fracos dos neerlandeses do PSV Eindhoven.