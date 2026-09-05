Reviravolta do Sporting de Braga em Alverca

O 'bis' do avançado espanhol, aos 50 e 57 minutos, selou a segunda vitória na I Liga aos comandados de Carlos Vicens, depois de Chiquinho ter marcado de penálti, aos 27, para os ribatejanos, que assim continuam sem vencer no campeonato.



Com este triunfo, o Sporting de Braga, com menos dois jogos disputados, sobe provisoriamente ao sétimo lugar da I Liga, com sete pontos, enquanto o Alverca mantém, à condição, o 16.º posto, com dois.



Sérgio Ferreira fez três mudanças relativamente ao empate frente ao Santa Clara (1-1), com Sérgi Gomez a entrar para o trio de centrais, por troca com Chissumba, ausente por estar emprestado pelos “arsenalistas” ao Alverca.



O jovem lateral Tamarit, estreou-se a titular no lugar do lesionado Touaizi, regressando também Chiquinho após cumprir dois jogos de castigo, por troca com André Vidigal.



No Braga, Carlos Vicens promoveu duas alterações face ao triunfo (1-0) no dérbi com o Vitória de Guimarães. Bajrami foi chamado para o eixo defensivo, no lugar de Sergio Barcia e Diego Rodrigues também entrou para o onze, devido à lesão de última hora de Gabriel Silva.



O Sporting de Braga teve mais bola e foi a equipa mais rematadora da primeira parte. No entanto, e apesar de criado mais perigo, em dois remates de Dorgeles e Travassos, fora do alvo, e depois por Tiknaz, para defesa atenta de Matheus Mendes, os arsenalistas viriam a sofrer o 1-0, aos 27 minutos, após grande penalidade cometida por Diogo Rodrigues sobre Chiquinho.



Na primeira vez que o Alverca chegou à baliza contrária, e na sequência de um contra-ataque Figueiredo lançou Chiquinho, mas o extremo ribatejano acabou rasteirado na grande área, e de penálti fez o 1-0 para o Alverca, estreando-se a marcar na I Liga.



Descontente com o resultado, o técnico bracarense fez três alterações de uma assentada para a segunda parte, com as entradas de Gabri Martínez, Sergio Barcia e Fran Navarro e não demorou muito tempo para que o Sporting de Braga chegasse ao empate.



Tiknaz entrou na grande área pela direita, e num lance individual ludibriou os defensores contrários, assistindo Pau Víctor que tocou rasteiro para o 1-1.



Em pouco tempo, o Sporting de Braga conseguiria virar o jogo, numa recarga de Pau Víctor, após primeira defesa de Matheus Mendes a remate de Fran Navarro e novo remate de Tiknaz ao poste da baliza do Alverca.



No Alverca, o técnico Sérgio Ferreira também refrescou o ataque, com André Vidigal, Nuozzi e Dawda Camara, em estreia pelos ribatejanos, mas apesar do forcing final foi o Sporting de Braga a dispor de grande ocasião para o 1-3, com Matheus Mendes a negar o golo a Milosevic.





(Com Lusa)