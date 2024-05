Reviravolta no Dragão

Um golo de Taremi ao oitavo minuto de compensação deu a vitória ao FC Porto no dérbi da Invicta e consumou a reviravolta no marcador, aberto pelo boavisteiro Bruno Lourenço aos 60' e nivelado aos 81' por Zé Pedro.

No dérbi portuense a contar para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga, o FC Porto iniciou a reviravolta quando já jogava em superioridade numérica, após a expulsão do ‘axadrezado’ Pedro Malheiro, aos 64 minutos.



Os ‘dragões’ seguem no terceiro lugar, com 69 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, adversário do FC Porto na última jornada do campeonato.



O Boavista permanece na ‘luta’ pela fuga ao play-off de manutenção, com 31 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora, 15.º, e mais dois do que o Portimonense, que ocupa essa posição de risco.







Veja o resumo do jogo.