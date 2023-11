Rio Ave impõe-se ao Boavista

Os vilacondenses vinham de 4 derrotas seguidas e deram um pontapé na crise. Os homens do Bessa voltam a perder pontos em nova jornada. Neste jogo, Fábio Ronaldo, de cabeça, inaugurou o marcador ainda na primeira parte. Logo após o intervalo, Boateng fez o 2-0 numa jogada de insistência. O Boavista quis inverter o resultado desfavorável, mas o Rio Ave resistiu às intenções atacantes dos boavisteiros. Vitória importante para o Rio Ave, que tem apenas 8 pontos e está no 15.º lugar. O Boavista é sétimo e conta com 15 pontos.