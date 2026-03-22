Rio Ave triunfa no Estoril

O Rio Ave alcançou um inédito terceiro triunfo consecutivo na presente edição da I Liga ao operar a reviravolta em casa do Estoril Praia e vencer por 2-1, em jogo da 27.ª jornada.

O defesa Ferro adiantou os estorilistas, aos 16 minutos, mas o checo Jakub Brabec, aos 54, e o espanhol Jalen Blesa, aos 74, de grande penalidade, consumaram a melhor sequência dos vila-condenses esta época.



A formação de Vila do Conde subiu ao 10.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Estoril Praia, que não perdia em casa desde setembro do ano passado, falhou a aproximação ao sexto lugar, mantendo-se em sétimo, com 37.