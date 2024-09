Samu sai do banco para dar vitória ao FC Porto sobre o Farense

O FC Porto regressou às vitórias frente ao lanterna-vermelha Farense, impondo-se por 2-1 no Estádio do Dragão, em jogo da quinta jornada, e subiu ao segundo lugar da I Liga Portuguesa de futebol. Galeno inaugurou o marcador aos 48 minutos, de grande penalidade, mas três minutos depois Tomané empatou para os algarvios, com Samu, aos 75, a fazer o golo da vitória do FC Porto. Depois da derrota frente ao Sporting na ronda anterior, os portistas, que se mantêm 100% vitoriosos em casa, conquistaram o quarto triunfo neste campeonato e subiram à vice-liderança, com 12 pontos, menos três do que os 'leões', enquanto o Farense continua no último lugar sem qualquer ponto somado.