Santa Clara e Estrela da Amadora empatam nos Açores

Santa Clara e Estrela da Amadora empataram sem golos, em partida a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol. Na chegada à partida, disputada no Estádio de São Miguel, Santa Clara e Estrela da Amadora procuravam o primeiro triunfo na época. Uma tarefa que se revelaria impossível. Num jogo com poucas oportunidades de golo e muitas faltas, mas em que a equipa da casa conseguiu quase sempre ter o controlo do jogo, foi necessário esperar pelo minuto 88 para ver a bola no interior de uma baliza, após remate do médio brasileiro Adriano, mas apenas para o VAR anular o lance que daria vantagem à equipa da casa. Depois de novo empate e ainda à procura da primeira vitória no campeonato, Estrela da Amadora segue em 12º com três pontos, enquanto o Santa Clara é 15º com apenas um, mas menos um jogo.