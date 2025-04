Santa Clara empata com Rio Ave e bate recorde de pontos na I Liga

O Santa Clara estabeleceu sexta-feira novo recorde de pontos na I Liga de futebol, ao empatar a 1-1 na visita ao Rio Ave, em jogo da 30.ª jornada da prova. No Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave até final da época, Sidney Lima apontou, aos 85 minutos, o golo que permitiu o empate dos açorianos, depois de André Luiz ter colocado a equipa da casa em vantagem, aos 25. O Santa Clara passou a somar 47 pontos, superando o recorde de 46 atingido na época 2020/21 sob o comando do treinador Daniel Ramos, e segue na sexta posição, enquanto o Rio Ave é 11.º posição da I Liga, com 33.