A seleção portuguesa de futebol ascendeu sábado ao segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020, ao vencer a Sérvia por 4-2, em Belgrado, conseguindo o primeiro triunfo, ao terceiro jogo. Depois dos empates caseiros com a Ucrânia (0-0) e os sérvios (1-1), os campeões europeus em título venceram com tentos de William Carvalho, aos 42 minutos, Gonçalo Guedes, aos 58, Cristiano Ronaldo, aos 80, e Bernardo Silva, aos 86. Por seu lado, Milenkovic, aos 68 minutos, e Aleksandar Mitrovic, aos 85, faturaram para os sérvios. O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), que ganhou por 3-0 em Vilnius, seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).