O Benfica colocou-se quinta-feira em vantagem nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer os alemães do Eintracht Frankfurt por 4-2, em jogo da primeira mão, disputado em Lisboa. A equipa 'encarnada' adiantou-se aos 21 minutos, através de uma grande penalidade convertida por João Félix, numa falta cometida por N´Dicka, que ditou a sua expulsão, os alemães ainda igualaram aos 40, por Jovic, jogador emprestado pelo Benfica, mas a equipa lisboeta voltou para a frente três minutos depois, com o 'bis' de João Félix. O defesa-central Ruben Dias, no arranque da segunda parte (50), ampliou a vantagem e João Félix, aos 54, completou o seu primeiro 'hat-trik' ao serviço do Benfica, tornando-se no mais jovem de sempre a consegui-lo pelas 'águias'. Na reta final da partida, o português Gonçalo Paciência reduziu (72), mantendo assim a equipa alemã na luta pelas meias-finais. A segunda mão está agendada para dentro de uma semana, em Frankfurt.