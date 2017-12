A seleção portuguesa de futebol conhece esta sexta-feira os seus adversários da fase de grupos do Mundial2018. Os campeões europeus têm estatuto de cabeça de série neste sorteio que vai decorrer no Palácio do Kremlin, em Moscovo.



A partir das 15h00, acompanhe em direto e ao minuto o sorteio do Mundial 2018 e conheça as datas dos jogos de todas as equipas apuradas para o campeonato do mundo de futebol.







Logística do sorteio



Portugal integra o Pote 1 juntamente com Alemanha, Brasil, Argentina, França, Bélgica, Polónia e a anfitriã Rússia. É por isso certo que não irá defrontar estas seleções nesta primeira fase do Campeonato do Mundo.



O Pote 2 é encabeçado pela Espanha, antigo campeão europeu e mundial, e inclui ainda Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai, Croácia, Suíça e Peru.



No Pote 3 aparecem Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irão, equipa comandada pelo português Carlos Queiroz. Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita formam o Pote 4.



Os potes foram elaborados tendo em conta o 'ranking' da FIFA de 16 de outubro. As normas da FIFA permitem o máximo de duas seleções da UEFA por grupo e apenas uma das outras confederações.



Em Moscovo, a comitiva lusa é liderada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e inclui a presença do selecionador nacional, Fernando Santos.



Na sexta-feira, o correspondente da RTP em Moscovo tinha já acompanhado os trabalhos de preparação do sorteio.