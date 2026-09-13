Sporting atrasa-se ao empatar em Famalicão com autogolo de Gonçalo Inácio

O avançado colombiano Luis Suárez marcou pela quinta vez no campeonato, aos 81 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas um golo na própria baliza de Gonçalo Inácio, aos 90+1, já com os minhotos reduzidos a 10 jogadores, por expulsão, com cartão vermelho direto, do suíço Romeo Beney, aos 88, atrasou os `leões` relativamente aos rivais.



Após quatro vitórias seguidas, o Sporting voltou a empatar, tal como na primeira jornada, na visita ao Estrela da Amadora (2-2), e permanece no terceiro lugar, com 14 pontos, em igualdade com o Santa Clara, quarto classificado, ambos a dois do Benfica, segundo, e a quatro do líder e campeão FC Porto.



O Famalicão continua sem vencer no campeonato, mas subiu provisoriamente ao 12.º posto, com quatro pontos.