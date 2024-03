O Sporting recebe este domingo o Boavista na ressaca da eliminação europeia. Após a derrota, Rúben Amorim afirmou que o campeonato é a grande prioridade para os Leões e o próximo adversário será o Boavista, num difícil teste para manter a liderança. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.