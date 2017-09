O Sporting entra esta terça-feira em campo para disputar a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os Leões vão receber em Alvalade uma das grandes sensações da Liga Portuguesa, o Marítimo, que se encontra no terceiro lugar do campeonato. Jorge Jesus deixou vários titulares de fora para a partida, com a certeza de que haverá estreias na equipa de Jorge Jesus. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.