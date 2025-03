Sporting de Braga bate FC Porto com golo de Ricardo Horta

O Sporting de Braga venceu sábado ao FC Porto por 1-0, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, e colou-se aos dragões, que somaram a primeira derrota na prova sob o comando de Martín Anselmi, no terceiro lugar. No Municipal de Braga, um golo de Ricardo Horta, aos 17 minutos, assegurou o triunfo dos bracarenses, e deixou as duas equipas empatadas na classificação. Sporting de Braga e FC Porto seguem ambos com 50 pontos, a seis do Benfica, que hoje venceu o Nacional, e do Sporting, que no domingo visita o Casa Pia.