Sporting de Braga empata em cima do apito final

Poucos dias depois de terem assegurado a presença nas meias-finais da Liga Europa, os bracarenses adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, pelo espanhol Fran Navarro, mas o Famalicão deu a volta ao resultado, com tentos de Gil Dias, aos 40, e Rafa Soares, aos 65.



Já nos descontos, aos 90+9, Ricardo Horta, de penálti, empatou o jogo, com o Sporting de Braga a seguir com 53 pontos, mas menos um jogo disputado, em quarto lugar, que garante uma vaga europeia.



Já o Famalicão é quinto, posição que também pode valer um lugar europeu, com 48 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, sexto.