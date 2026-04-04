Sporting de Braga ganha em Moreira de Cónegos

Após dois jogos sem vencer, o Sporting de Braga consolidou o quarto lugar, com 49 pontos, mais quatro do que os também minhotos Gil Vicente e Famalicão, que ainda hoje visita o líder FC Porto, antes de receber os espanhóis do Betis na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na quarta-feira.



O Moreirense somou a terceira derrota seguida e o sexto jogo sem vencer, mantendo-se na nona posição, com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães, que é oitavo.