Sporting de Braga goleia Ferencváros e garante os quartos da Liga Europa

Os minhotos, que tinham perdido por 2-0 na Hungria, inverteram o rumo da eliminatória com golos de Ricardo Horta (11 e 53 minutos), do austríaco Florian Grillitsch (15) e do espanhol Gabri Martínez (34).





Num jogo praticamente de sentido único desde o início, a equipa de Carlos Vicens, que fez três alterações em relação à primeira mão, com Victor Gómez, Gorby e Gabri Martínez a serem titulares, fez o primeiro golo logo aos 11 minutos: excelente trabalho de Pau Víctor a descobrir Zalazar - péssimo posicionamento de Callum O’Dowda a colocar em jogo o internacional uruguaio - e este a servir Ricardo Horta para este apenas empurrar.



Quatro minutos depois, Grillitsch recuperou a bola a meio-campo, Zalazar cruzou da direita, a defesa húngara ainda fez o corte, mas o médio austríaco surgiu a rematar de zona frontal, contando ainda com um toque involuntário de Raemaekers, que ‘traiu’ o seu guarda-redes.



Pouco depois, novamente Zalazar a assistir Ricardo Horta que tentou um ‘chapéu’, mas Dávid Gróf impediu o ‘bis’ do capitão ‘arsenalista’ com uma grande defesa (23).



O Ferencváros voltou a abrir uma ‘cratera’ na sua defesa que Pau Víctor vislumbrou, isolando Gabri Martínez que, de ‘bico’, fez o terceiro para os minhotos (34).



A equipa orientada pelo irlandês Robbie Keane foi uma nulidade absoluta na primeira parte, acumulando erros defensivos e não criando um único lance de perigo, mas não foi muito melhor no segundo tempo.



O Sporting de Braga aumentou a vantagem cedo na etapa complementar, com um grande golo de Ricardo Horta, que rematou de primeira na sequência de uma assistência de Grillitsch e de uma jogada de envolvimento fantástica pela direita do ataque minhoto (53), para assinar o seu 19.º golo em todas as competições esta época.



O Ferencváros assumiu mais as despesas do jogo e teve o seu melhor momento aos 68 minutos, num grande remate de Júlio Romão que obrigou Hornicek a uma excelente defesa.



A equipa da casa baixou de intensidade e não voltou a criar perigo junto da baliza contrária, controlando sempre a partida e garantindo mais 2,5 milhões de euros pelo apuramento.



A formação minhota vai participar pela quarta vez nos quartos de final da Liga Europa, depois de 2010/11, em que perdeu a final com o FC Porto, 2015/16 e 2021/22.



Na próxima ronda, o Sporting de Braga vai defrontar os gregos do Panathinaikos ou os espanhóis do Betis, com a primeira mão a realizar-se no Minho, em 09 de abril, e a segunda fora de casa, no dia 16 do mesmo mês.





c/Lusa







