Sporting de Braga vence Casa Pia em jogo de acerto de calendário

O Sporting de Braga venceu hoje por 1-0 na visita ao Casa Pia, que somou o primeiro desaire caseiro sob o comando de Álvaro Pacheco, em jogo em atraso da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Rio Maior, o espanhol Pau Víctor marcou, aos 37 minutos, o único golo da partida, adiada no início de março devido aos compromissos europeus da formação ‘arsenalista’, que na próxima semana defronta os alemães do Friburgo, na primeira mão das ‘meias’ da Liga Europa.





O triunfo permite ao Sporting de Braga reforçar o quarto lugar, com 56 pontos, mais oito do que o Famalicão, quinto, e mantém o Casa Pia, que perdeu pela primeira vez em casa desde de que Álvaro Pacheco assumiu o comando da equipa em janeiro, em posição de play-off de manutenção, no 16.º lugar, com 26, a dois do Estrela da Amadora, que é 15.º.



