Sporting empata em Dortmund e está fora da Champions

O Sporting foi eliminado da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar a zero no reduto do Borussia Dortmund, em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final. Depois do desaire por 3-0 em Alvalade, os leões, muito desfalcados, nunca incomodaram os germânicos, que falharam algumas ocasiões, incluindo um penálti, quando, aos 59 minutos, Rui Silva parou o remate do guineense Guirassy. Nos oitavos de final, em 04 ou 05 de março (primeira mão) e 11 ou 12 do mesmo mês (segunda), o Borussia Dortmund, campeão da Europa em 1996/97 e atual 11.º da Bundesliga, vai defrontar os franceses do Lille ou os ingleses do Aston Villa.