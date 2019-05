O Sporting CP foi ao Estádio do Jamor ganhar ao Belenenses SAD por um resultado expressivo de 1-8. O Belenenses ainda na primeira parte marcou o golo de honra, já com dez em campo, mas os leões, tomaram as rédeas do jogo e esmagaram a equipa de Belém que já não vence desde 3 de março, na jornada 24. O Sporting fica assim com 73 pontos, a seis do FC Porto e a oito do líder Benfica. Já o Belenenses fica em nono lugar com 40 pontos.