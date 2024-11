Na despedida de Amorim do relvado de Alvalade, e bem cedo a perder por um golo, o Sporting reagiu e fez a reviravolta na partida frente ao Manchester City vencendo por 4-1 um dos favoritos desta Liga dos Campeões. Com esta vitória, o Sporting fecha a primeira metade da jornada no segundo lugar da classificação, com 10 pontos, igualado com o Mónaco, terceiro, apenas superados pelo Liverpool, que comanda com 12 pontos, resultantes de quatro triunfos em outros tantos jogos.