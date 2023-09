O Sporting chegou aos golos na segunda parte. Hjulmand abriu o marcador com um remate de fora da área. Cinco minutos depois, aos 61', Viktor Gyökeres fez de cabeça o 2-0. Já em tempo de descontos, Diomande carimbou o 3-0 final. Com esta nova vitória, os "leões" somam 3 pontos e seguem na liderança a par do FC Porto, ambos com 13 pontos.