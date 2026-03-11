Sporting sofre derrota pesada na Noruega

Na pequena localidade de Bodo, os leões foram derrotados com golos de Sondre Fet, aos 32 minutos, de grande penalidade, Ole Blomberg, aos 45+1, e Kasper Hogh, aos 71, colocando em risco uma eventual segunda presença nos quartos de final da principal competição europeia de clubes.





Rui Borges promoveu três alterações em relação ao empate, em Braga. Vagiannidis surge do lado direito da defesa, para permitir a Fresneda preencher a vaga aberta pelo castigo de Maxi Araújo no lado oposto. João Simões fez dupla com Hjulmand no miolo, ao invés do japonês Morita, e Luis Guilherme rende o igualmente castigado Pedro Gonçalves, no lado esquerdo do tridente de apoio a Luis Suárez.



O encontro começou com um boa chegada à área dos noruegueses por parte do Sporting, num lance construído pelo lado direito, mas o último passe de Hjulman foi cortado pela defensida do Bodo/Glimt.



O Sporting entrou melhor na partida e na sequência de um canto da direita, a bola sobrou para Suárez, que rematou e viu o esférico ser desviado para fora.



Na resposta, quase marcava o Bodo/Glimt. Lance pela direita, com cruzamento atrasado para a marca de penálti, onde apareceu Haughe a rematar forte, não muito ao lado da baliza de Rui Silva.



Num rápido contra-ataque, o Sporting quase marcava, isto após uma excelente intervenção de Rui Silva a negar com uma saída veloz o golo dos noruegueses. Trincão lançou Luís Guilherme que terminou com um remate cruzado rasteiro para as mãos de Haikin.



À passagem da meia hora o Bodo/Glimt tomou conta das rédeas da partida e marcou na transformação de uma grande penalidade. Fet na conversão do castigo máximo não tremeu e enviou a bola para o funda da baliza de Rui Silva.



Nos descontos da primeira parte o Bodo/Glimt dobrou a vantagem por intermédio de Ole Blomberg. O ataque dos noruegueses a conseguir voltar a furar a muralha defensiva dos leões com tabelas rápidas e a deixar dois jogadores sozinhos na cara de Rui Silva, que não teve hipóteses.



Os noruegueses conseguiram dominar a primeira parte, criando várias ocasiões junto da baliza de Rui Silva e justificando a vantagem ao intervalo.



No ínício do segundo tempo, o Sporting criou perigo na área do Bodo/Glimt e ganhou canto. Na sequência do mesmo, e após dois toques de cabeça, Suárez ao segundo poste atirou às redes laterais. Era difícil para o avançado colombiano dos leões fazer melhor.



No minuto seguinte, jogada de insistência do lado esquerdo do ataque do Bodo/Glimt com cruzamento que desviou em Gonçalo Inácio e passou muito perto do poste esquerdo da baliza de Rui Silva.



À passagem da hora de jogo, boa variação de flanco de Francisco Trincão para Suárez, o colombiano fugiu pelo lado esquerdo e disparou de pé esquerdo para defesa de Haikin.



Rui Borges aperou uma tripla substituição com as saídas de Geny Catamo, João Simões e Vagiannidis para as entradas de Faye, Nuno Santos e Morita.



Apesar das alterações, o Bodo/Glimt marcou o terceiro por intermédio de Kasper Waarts Hoegh. Perto do final Hauge com remate em arco fez a bola rasar o poste esquerdo da baliza de Rui Silva.





O encontro da segunda mão está agendado para terça-feira, dia 17 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 17h45.





