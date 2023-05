Um autogolo de Marafona, aos 7 minutos, deu vantagem ao Sporting, que viu Nuno Santos a fazer o segundo na primeira parte. Trincão, na segunda parte, dilatou para 3-0. Já nos descontos, Chermiti fechou no 4-0. A vitória permite aos "leões" ficar a 4 pontos do SP. Braga, terceiro da tabela. O Paços é penúltimo e ainda está na luta pela manutenção com Santa Clara e Marítimo.