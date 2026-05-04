Sporting - Vitória de Guimarães

O Sporting recebe no Estádio de Alvalade o Vitória de Guimarães e, se vencer, volta a igualar o Benfica, no segundo lugar, ambos com 76 pontos, e manter viva a disputa pelo lugar de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Já o Vitória de Guimarães, se pontuar, pode ultrapassar o Moreirense, no sétimo lugar, e vive o seu melhor momento desde que o técnico Gil Lameiras sucedeu a Luís Pinto, após a 25.ª jornada, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.