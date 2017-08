Chegou a hora. O Sporting joga o seu futuro na Champions depois do empate a zero em Alvalade. Jesus espera ter em Bucareste mais espaços para a equipa criar oportunidades de golo. Os romenos estão avisados e acreditam que é na organização em campo que está o segredo da eliminatória. Apenas a vitória ou o empate com golos pode permitir aos 'leões' a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. Em caso de sucesso, neste play-off, o Sporting arrecada, no imediato, quase 15 milhões de euros.