A Suíça venceu o Canadá por 2-1 na terceira e última jornada do Grupo B do Campeonato do Mundo e terminou no primeiro lugar, com sete pontos. Os co-anfitriões do torneio quedaram-se na segunda posição, com quatro, beneficiando da diferença de golos para relegar a Bósnia e Herzegovina para o terceiro posto e garantirem desde já a passagem aos 16 avos de final.
Suíça derrota Canadá e vence Grupo B
Em Vancouver, os suíços marcaram por Vargas e Manzambi, aos 46 e 57 minutos, respetivamente, antes de o recém-entrado Promise David reduzir, aos 76, para os canadianos, que terminaram a ‘poule’ com quatro pontos, em igualdade com a Bósnia-Herzegovina, vencedora do Catar por 3-1 nesta terceira e última jornada da primeira fase.
Contudo, o Canadá relegou os bósnios para o terceiro posto graças à diferença de golos (8-3 contra 5-6), enquanto a Suíça venceu o grupo, com sete pontos, e o Catar despediu-se da competição em último, com um.
Se nas duas anteriores presenças em Mundiais (1986 e 2022), a seleção da América do Norte perdeu todos os jogos, desta vez conquistou o primeiro ponto (empate com a Bósnia), a primeira vitória (6-0 aos cataris) e a primeira qualificação para a fase a eliminar, neste caso para os 16 avos de final.
Apesar de algumas ameaças do Canadá no primeiro tempo, por Cyle Larin, Ahmed e Jonathan David, foram os suíços que dispuseram da primeira e mais flagrante situação, quando Embolo perdeu no ‘cara a cara’ com o guardião Crepeau.
Logo após o reatamento, Vargas correspondeu de forma eficaz ao cruzamento de Manzambi, que viria a dilatar a vantagem helvética com o seu terceiro golo neste Mundial, só que o Canadá nunca se deu por vencido e, além de ter reduzido por Promise David à entrada para o último quarto e hora, ainda ameaçou seriamente o empate por três vezes, mas sem sucesso.
Jogo no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Suíça – Canadá, 2-1
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Vargas, 46 minutos.
2-0, Manzambi, 57.
2-1, Promise David, 76.
Equipas:
- Suíça: Kobel, Jaquez (Widmer, 74), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Xhaka, Freuler, Sow (Aebischer, 74), Manzambi (Fassnacht, 85), Vargas (Ndoye, 80) e Embolo (Itten, 85).
Selecionador: Murat Yakin.
- Canadá: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg, 83), Buchanan (Promise David, 74), Nathan Saliba, Choinière (Eustáquio, 58), Ahmed (Millar, 58), Jonathan David e Larin (Oluwaseyi, 58).
Selecionador: Jesse Marsch.
Árbitro: Ramon Abatti (Brasil).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Larin (32), Xhaka (32) e Millar (87).
Assistência: 52.497 espectadores.