Suíça estreia-se no Campeonato da Europa com vitória por 3-1 sobre Hungria

Foto: Yoan Valat - EPA

A Suíça entrou confiante na partida e cedo inaugurou o marcador, por Kwadwo Duah.



Pouco antes do intervalo, foi Michel Aebischer a duplica a vantagem helvética com um remate fora da área de pé direito.



Na segunda parte, a Hungria reduziu à passagem do minuto 66 por intermédio de Barnabás Varga.



No período de desconto, a Suíça culminou o jogo com o terceiro golo, assinado por Breel Embolo: um chapéu perfeito ao guarda-redes húngaro, no coração da área.



Com este triunfo, os suíços igualaram a Alemanha, que goleou a Escócia por 5-1, com três pontos.