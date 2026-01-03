Tondela vence duelo de aflitos

O Tondela recebeu e bateu por 3-1 o Arouca, concorrente direto na luta pela permanência, e trocou de posições na tabela classificativa com o adversário de hoje, que fica agora em zona de descida, à passagem da 17.ª jornada da I Liga.

Em Tondela, o Arouca adiantou-se no marcador com um golo do uruguaio Trezza, aos oito minutos, mas a equipa da casa deu a volta ao marcador com tentos do nigeriano Maviram, aos 12, do norte-americano Jordy Siebatcheu, aos 34, e do colombiano Yefrei Rodriguez, aos 60.



Com o primeiro triunfo na I Liga em casa, o Tondela, que vinha de três derrotas seguidas, passa a somar 12 pontos, na 17.ª posição, em zona de descida, mas com menos um jogo disputado, enquanto o Arouca, que não perdia há três jogos, é 16.º, lugar de play-off, com 14.