A Suíça venceu os Camarões por 1-0, em jogo da 1.ª jornada, e subiu provisoriamente ao comando do Grupo G do Campeonato do Mundo de futebol.

O camaronês naturalizado suíço Breel Embolo, logo no início da segunda parte, foi o autor do golo que deu a vitória à formação helvética.