O Sporting CP entra esta quinta-feira em campo para defrontar o Villarreal, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Após uma derrota em Alvalade, Marcel Keizer e companhia precisam de um triunfo com uma vantagem de dois golos para se manter na prova e levar de vencido o Villarreal. A equipa espanhola passou por um mau bocado nos últimos jogos mas os triunfos sobre os Leões e Sevilha parecem ter transfigurado o 'submarino amarelo'. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.