Vinícius Júnior tira Benfica da Champions

José Mourinho não esteve no banco de suplentes, cumprindo a suspensão da última partida no Estádio da Luz, mas elegeu os onze jogadores que entraram em campo, com algumas alterações.



Aursnes regressou às contas do técnico português, depois de descansar na 23.ª jornada do campeonato, e rendeu Prestianni, ausente por suspensão da UEFA. Sem o norueguês na posição de origem, o meio-campo era formado pela dupla Richard Ríos e Leandro Barreiro.



Início de jogo eletrizante e, acima de tudo, de pressão muito alta por parte do Benfica, que tentava dar a volta ao resultado da eliminatória logo nos minutos iniciais. As ‘águias’ iam insistindo em encontrar a baliza de Courtois e conduziam a bola de forma segura no último terço do campo.



O Benfica ia somando ocasiões, com uma dupla oportunidade à passagem do quarto minuto de jogo, primeiro com o cabeceamento de Barreiro e, na sequência, com o remate de Rafa à figura.



Ao minuto 14 foi inaugurado o marcador e a eliminatória estava finalmente empatada. Rafa foi feliz frente ao guarda-redes dos ‘merengues’, depois de uma defesa apertada, numa fase em que o Benfica ia crescendo na partida.



O Real reagiu de imediato e interrompeu os festejos dos benfiquistas que ainda ecoavam nas bancadas. Dois minutos depois do golo do número 27 do Benfica, Tchouaméni aproveitou uma oportunidade que surgiu de um erro de Otamendi e restabeleceu a vantagem para a equipa espanhola no agregado da eliminatória.



O jogo acumulava boas ocasiões de golo de parte a parte, enquanto o Real Madrid continuava a tentar baixar o ritmo de jogo inicial. O Benfica desperdiçou de baliza aberta, após cruzamento de Schjelderup e do outro lado Trubin segurava tranquilamente o empate que Camavinga e Vinícius Júnior tentavam reverter.



À passagem do minuto 32, Arda Guler fez mexer as redes de Anatoliy Trubin, mas o golo foi anulado pelo VAR por posição irregular de Gonzalo.



Já amarelado, Richard Ríos tentou acertar na baliza. Esteve à vista o 2-1 na partida, mas Courtois impediu nova celebração dos encarnados com uma enorme defesa junto ao poste esquerdo.



O segundo tempo começou à imagem do que aconteceu no início do jogo, mas desta vez com o Real Madrid a pressionar desde os primeiros instantes, enquanto o Benfica se aproximava da baliza defendida pelo internacional belga sem grande perigo.



Uma segunda parte menos intensa e com poucas oportunidades nos últimos 20 minutos. Registo para Asencio que saiu do campo em dificuldades e para a melhor oportunidade do Benfica, com Rafa a levar a bola a beijar a trave depois de uma trivela que podia ter feito o 2-1 para as ‘águias’.



Valeu o golo de Vinícius Júnior, a dez minutos do final do encontro. O brasileiro voltou a dar a vitória ao Real Madrid, na segunda mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’, e fechou o resultado da eliminatória em 3-1 (0-1 em Lisboa e 2-1 em Madrid).



O emblema espanhol pode voltar à capital portuguesa já na próxima ronda da Liga dos Campeões, se defrontar o Sporting nos oitavos de final. O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira.