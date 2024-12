Vitória de Guimarães e Nacional empatam no Minho

Vitória de Guimarães e Nacional empataram esta segunda-feira 2-2, em jogo a contar para a 15.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, mantendo as respetivas séries sem vencer. Em Guimarães, o brasileiro Isaac Tomich deu vantagem aos madeirenses, aos nove minutos, Tiago Silva, aos 24, na conversão de uma grande penalidade, e Nuno Santos, aos 49, conseguiram a reviravolta para os minhotos, mas João Aurélio, empatou, aos 90+3. Após dois jogos sem vencer, o Vitória de Guimarães empatou e manteve o sexto lugar, com 23 pontos, mas aproximando-se do Santa Clara, quinto, com 27, enquanto o Nacional, que tinha perdido na quinta-feira na receção ao Benfica (0-2), subiu ao 13.º posto, com 13.