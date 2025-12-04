Vitória de Guimarães gela o Dragão

No Estádio do Dragão, no Porto, os 'azuis e brancos' colocaram-se em vantagem aos oito minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 31, Nelson Oliveira repôs a igualdade, na conversão de uma grande penalidade.



No segundo tempo, Samu deu vantagem aos vimaranenses, aos 53, e oito minutos depois viu ser-lhe anulado um golo por fora de jogo, tendo Camara estabelecido o resultado final, de penálti, aos 79.



Na meia-final da 'final four', o Vitória de Guimarães vai defrontar o Sporting, enquanto o outro finalista da competição sairá do embate entre o Benfica, detentor do troféu, e o Sporting de Braga.



A Taça da Liga cumpre esta época a 19.ª edição, estando os primeiros jogos da 'final four' marcados para 06 e 07 de janeiro e a final em 10, com todos a decorrerem no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.