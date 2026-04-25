Vitória de Guimarães vence Rio Ave e sobe ao sétimo lugar

O Vitória de Guimarães ascendeu ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando o vizinho Moreirense, ao vencer em casa o Rio Ave por 2-0, em encontro da 31.ª jornada.

Samu, aos 72 minutos, e o romeno Tony Strata, aos 90+5, marcaram os tentos dos minhotos, que ganharam pela terceira vez nos últimos quatro jogos.



Na classificação, o Vitória passou a somar 42 pontos, mais três do que o Moreirense (oitavo), derrotado hoje na Luz, e provisoriamente menos seis do que o Famalicão (quinto), enquanto o Rio Ave é 12.º, com 34.