Vitória de Guimarães vira resultado e vence Estrela da Amadora

O Vitória de Guimarães regressou hoje aos triunfos, ao vencer, com reviravolta, o Estrela da Amadora por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Guimarães.

A formação vitoriana, que saiu derrotada na última ronda de Arouca por 3-2, venceu com os golos de Thiago Balieiro e Diogo Sousa, aos 64 e 68 minutos, respetivamente, que responderam ao tento inaugural de Paulo Moreira, aos 10 minutos, mas não deu para evitar o regresso às derrotas do Estrela, depois de dois jogos sem perder.





Com este triunfo, o Vitória sobe para já a sétimo, com 31 pontos, enquanto o Estrela conserva o 11.º posto, com 21.



