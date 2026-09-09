Vitória em Alvalade. Sporting entra a perder e sai a ganhar

A partida não começou da melhor forma para a equipa leonina. Logo aos 5 minutos de jogo um azar defensivo resultou num golo na própria baliza de Gonçalo Inácio, colocando a formação turca em vantagem no marcador. O golo madrugador gelou as bancadas de Alvalade, mas não retirou o discernimento aos comandados de Rui Borges.



O Sporting reagiu bem à desvantagem, assumiu as rédeas do encontro e começou a desenhar jogadas de perigo junto da área adversária. A recompensa pela insistência chegou aos 27 minutos, altura em que Geny Catamo restabeleceu a igualdade com um remate certeiro no coração da área.



Até ao intervalo, o equilíbrio tático e a intensidade física dominaram no terreno de jogo, deixando tudo completamente em aberto para a segunda metade do encontro. O Sporting e Galatasaray recolheram aos balneários empatados 1-1.



A reviravolta leonina começou a desenhar-se aos 56 minutos. Após um grande passe de Rui Silva para Doumbia, o italiano colocou em Suárez, que passou pelo guarda-redes e é derrubado por Jakobs. O árbitro da partida foi alertado pelo VAR para uma falta sobre o atacante colombiano. Chamado à marcação da grande penalidade, o experiente Luis Suárez não perdoou, rematando com frieza para colocar o Sporting em vantagem.



O golo galvanizou os leões, que desferiram o golpe final apenas seis minutos depois. Aos 62 minutos, Rodrigo Zalazar assinou o momento da noite ao apontar uma autêntica "obra de arte" com um remate colocado de belo efeito que entrou sem hipóteses para o guarda-resdes do Galatasaray, fixando o resultado em 3-1.



Até ao apito final, o Sporting geriu o ritmo do encontro com bola, fechando os caminhos para a sua baliza e anulando qualquer tentativa de reação do Galatasaray.



O Sporting volta a jogar para a Liga dos Campeões no dia 13 de outubro, quando visitar os franceses do Lens.





