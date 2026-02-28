Zalazar dá triunfo ao Sporting de Braga na Madeira

Dois golos de Rodrigo Zalazar, o último dos quais a desfazer o empate que se verificava já no tempo de descontos, valeram o triunfo do Sporting de Braga no recinto do Nacional, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Os 'arsenalistas', que somaram assim o segundo triunfo consecutivo, adiantaram-se logo aos 11 minutos, através do avançado espanhol, que 'bisou' aos 90+6, tendo o Nacional, que somou o quinto jogo sem vencer e terceira derrota consecutiva, ainda igualado por Paulinho Bóia, aos 59.



Com esta vitória, os bracarenses destacam-se no quarto posto, agora com 45 pontos, mais cinco do que os rivais minhotos do Gil Vicente, que recebem na segunda-feira o Benfica, enquanto o Nacional está na zona baixa da tabela, com 21 pontos, apenas mais três em relação à primeira equipa situada em zona de descida.



