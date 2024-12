Associação das Pescas Industriais elogia avanços no bacalhau mas condena decisão sobre carapau

“Nós já estávamos no Canadá (…), mas das duas zonas onde Portugal tinha quotas havia uma que estava encerrada desde 1992 e que agora reabre, com um valor ainda muito pequenino:”, explicou em entrevista à RTP3 Luís Vicente, da ADAPI.“No passado, esta zona chegou a ter a possibilidade de captura de centenas de milhares de toneladas ao ano e, portanto, se voltar a ser uma fração do que já foi no passado, seria importantíssimo”, considerou.O acordo alcançado para as pescas prevê, além do regresso da pesca de bacalhau no Canadá, que

Concretamente, Portugal poderá pescar "mais 561 toneladas" de peixe em 2025, elevando a quota total para 18.419 toneladas, o que equivale a "um acréscimo monetário de 2,8 milhões de euros", explicou esta quarta-feira a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar.



Para Luís Vicente, “há coisas positivas e negativas” neste acordo. “Não posso deixar de notar que há uma redução agregada muito grande, de 87 mil toneladas.”, frisou.“Isso é um fator muito negativo”, disse, lembrando que “isto acontece no contexto de subidas consecutivas da quota desde 2018 acima do que era necessário, apesar de os pescadores e cientistas terem proposto repetidamente à Comissão Europeia a adoção de um plano de gestão”.“Agora, porque a biomassa do carapau está bem, o recrutamento do carapau está bem”, acrescentou.