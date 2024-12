Biden discursa no Museu da Escravatura e participa no Lobito em cimeira sobre o Corredor

Joe Biden é esperado às 17:30 no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, proveniente de Cabo Verde, e dirige-se em seguida à Embaixada norte-americana para saudar os funcionários e seus familiares.

Na terça-feira, além do encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, Joe Biden vai discursar no Museu Nacional da Escravatura, um ponto simbólico da ligação histórica entre os dois países, localizado numa antiga capela do século XVII, onde os escravos eram batizados antes de serem levados nos navios negreiros para o continente americano.

Os historiadores estimam que Angola foi uma das maiores fontes de escravos para as Américas e os primeiros africanos a chegarem ao território norte-americano seriam originários de terras angolanas.

Na quarta-feira, Joe Biden parte de Luanda em direção ao Lobito, para visitar o terminal portuário onde se inicia o Corredor do Lobito, via ferroviária que atravessa Angola ao longo de 1.300 quilómetros, até à Republica Democrática do Congo, importante rota para o transporte de minerais a partir desta região, infraestrutura que vai contar com forte investimento norte-americano.

Na província de Benguela, o chefe de Estado norte-americano vai visitar também o complexo industrial do grupo Carrinho, a maior empresa agroindustrial angolana, e uma das beneficiárias da Parceria para as Infraestruturas e o Investimento Globais (PGI), do G7, constituído pelos países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).

Biden participará ainda de uma cimeira internacional sobre o Corredor do Lobito, regressando depois aos Estados Unidos, com uma paragem no Sal (Cabo Verde).

Durante estas 72 horas, a capital angolana e a segunda maior cidade do país, Benguela, sofrerão fortes restrições de trânsito e cortes na circulação rodoviária, incluindo a principal via que liga as duas cidades, pelo que foi concedida tolerância de ponto terça e quarta-feira em Luanda e quarta-feira em Benguela, para os trabalhadores dos setores público e privado.